Городские новости

Егорьевцы приняли участие в субботнике

18 марта в Егорьевске прошел первый в этом году общегородской субботник по наведению чистоты. Раннее таяние снега сместило в этом году сроки традиционных субботников по благоустройству с апреля на середину марта. Несмотря на погоду, работники предприятий и организаций всех форм собственности, молодежь, студенты, местные жители провели весеннюю уборку в

Почти 90 млн руб выделили в Подмосковье на покупку жилья для 11 многодетных семей

Бюджет Московской области выделил 89 миллионов рублей 11 многодетным семьям с семью и более детьми на покупку жилья в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона. В материале отмечается, что на заседании правительства Подмосковья принято постановление «О распределении субсидий из бюджета Московской области

Минэкологии Подмосковья взяло под охрану места обитания речной выдры в Егорьевске

Минэкологии Московской области планирует взять под охрану места обитания речной выдры в городском округе Егорьевск, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области. По данным пресс-службы, ведомство поставило на кадастровый учет государственный природный заказник «Леса Егорьевского лесничества».

Около 8,5 млн руб планируют выделить в Егорьевске в 2017 году на благоустройство дворов

Порядка 8,5 миллионов рублей планируют выделить из бюджета подмосковного Егорьевска на благоустройство дворовых территорий в муниципалитете в текущем году, сообщается на портале mosreg.ru. «В 2017 году планируется привести в надлежащее состояние 31 дворовую территорию, на эти цели из местного бюджета будет выделено порядка 8,5 миллионов рублей», —