Городские новости
22-03-2017, 10:11
Егорьевцы приняли участие в субботнике
18 марта в Егорьевске прошел первый в этом году общегородской субботник по наведению чистоты. Раннее таяние снега сместило в этом году сроки традиционных субботников по благоустройству с апреля на середину марта. Несмотря на погоду, работники предприятий и организаций всех форм собственности, молодежь, студенты, местные жители провели весеннюю уборку в
19-03-2017, 14:43
Почти 90 млн руб выделили в Подмосковье на покупку жилья для 11 многодетных семей
Бюджет Московской области выделил 89 миллионов рублей 11 многодетным семьям с семью и более детьми на покупку жилья в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона. В материале отмечается, что на заседании правительства Подмосковья принято постановление «О распределении субсидий из бюджета Московской области
16-03-2017, 16:13
Минэкологии Подмосковья взяло под охрану места обитания речной выдры в Егорьевске
Минэкологии Московской области планирует взять под охрану места обитания речной выдры в городском округе Егорьевск, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области. По данным пресс-службы, ведомство поставило на кадастровый учет государственный природный заказник «Леса Егорьевского лесничества».
16-03-2017, 16:10
Около 8,5 млн руб планируют выделить в Егорьевске в 2017 году на благоустройство дворов
Порядка 8,5 миллионов рублей планируют выделить из бюджета подмосковного Егорьевска на благоустройство дворовых территорий в муниципалитете в текущем году, сообщается на портале mosreg.ru. «В 2017 году планируется привести в надлежащее состояние 31 дворовую территорию, на эти цели из местного бюджета будет выделено порядка 8,5 миллионов рублей», —
16-03-2017, 08:57
Задержана 31-летняя жительница Егорьевска, подозреваемая в сбыте наркотических средств
Полицейские изъяли порядка 250 граммов героина у 31-летней женщины в подмосковной Ивантеевке, в отношении нее возбудили дело о сбыте наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области. Как уточняется в материале, на улице Смурякова в Ивантеевке задержана 31-летняя жительница Егорьевска, подозреваемая в сбыте наркотических